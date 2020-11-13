Боевики блокируют все КПВВ на Донбассе, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого"
С 10 ноября Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения, однако фактический пропуск людей осуществляется только на двух из них, остальные блокируют боевики.
Источник: сайт Госпогранслужбы
Дословно: "Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" – ежедневно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями".
Детали: В течение недели украинские пограничники оформили:
- в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины – 821 человека, на выход – 1074 человека;
- в КПВВ "Новотроицкое" – на выезд в ВОТ 230 граждан и 36 транспортных средств, на въезд – 77 человек и 9 транспортных средств;
- в КПВВ "Золотое" – 3 человека и в КПВВ "Счастье" – 11 человек, которые вышли в направлении временно оккупированной территории, но были завернуты боевиками;
- в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.
Также сообщается, что в течение недели на временно оккупированную территорию Украины международные организации доставили гуманитарные грузы. В частности, через КПВВ "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они повезли продуктовые и гигиенические наборы, а также медицинские средства общим весом почти 324 тонны.
Предыстория:
- Утром 11 ноября оккупанты не пропустили 2 человек на КПВВ "Золотое" и "Счастье".