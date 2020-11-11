Окупанти не пропустили 2 людей на КПВВ "Золоте" та "Щастя" – прикордонники
Середа, 11 листопада 2020, 11:09
Вранці 11 листопада через контрольні пункти в’їзду – виїзду на лінії розмежування на підконтрольну територію в’їхала 131 людина, виїхала до ТОТ – 71 людина, двох людей завернули окупанти, на три КПВВ громадяни не прибували.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "З 8:00 всі КПВВ на лінії розмежування розпочали свою роботу".
Деталі: Станом на 10:00 співробітники Держприкордонслужби України оформили:
- в КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України – 131 особу, на вихід – 66 осіб;
- в КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ оформлено 5 громадян та 5 транспортних засобів;
- в КПВВ "Золоте" – 1 особа та в КПВВ "Щастя" – 1 особа, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, але були повернуті представниками окупаційної влади.
У КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.
Передісторія:
- З 8 ранку 10 листопада згідно з рішенням Командувача об’єднаних сил відновили роботу усі КПВВ на лінії розмежування. Вони працюють щоденно з 8 до 16 години.
- Українська сторона має достатню кількість прикордонників для забезпечення пропуску осіб та транспорту. Проте фактичний пропуск на більшості дорожніх коридорів заблокований проросійськими бойовиками.
Українська правда