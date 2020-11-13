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Комітет Ради схвалив 6 законопроєктів про повноваження КС

П'ятниця, 13 листопада 2020, 15:50

Парламентський комітет з правової політики рекомендує Верховній Раді внести до порядку денного сесії 6 законопроєктів, які встановлюють кількість суддів, необхідну для ухвалення рішень, і стосуються статусу і моніторингу способу життя суддів.

Джерело: рішення комітету, ухвалене в п'ятницю, деталі якого передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Йдеться, зокрема, про законопроєкт №4311. Він пропонує встановити, що Конституційний суд повноважний здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі щонайменше 17 суддів, які мають повноваження.

Проєкт вносить зміни до закону про Конституційний суд. Його автори - група народних депутатів на чолі з Олександром Корнієнком (фракція "Слуга народу") і Ярославом Юрчишиним (фракція "Голос").

Комітет також рекомендував парламенту скоротити наполовину терміни подання альтернативних законопроектів і підготовки до першого читання цього законопроекту.

Профільний комітет також рекомендував парламенту внести до порядку денного альтернативні законопроєкти №4311-1 і №4311-2.

Проєкт №4311-1 пропонує встановити, що КС повноважний здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі мінімум 2/3 суддів, які мають повноваження.

Проєкт №4311-2 пропонує зменшити з 12 до 10 кількість суддів, повноважних здійснювати конституційне провадження.

Комітет також рекомендував Верховній Раді внести до порядку денного сесії законопроєкт №4319 про внесення змін до закону про Конституційний суд щодо порядку розгляду справ.

Його авторами є група народних депутатів на чолі з Ольгою Совгирею і Федором Веніславським (фракція "Слуга народу").

Вони пропонують передбачити, що для ухвалення рішень і висновків Великою палатою КС потрібно щонайменше 12 голосів суддів КС замість 10, як передбачено нині.

Профільний комітет також запропонував Раді внести до порядку денного законопроєкт №4292 про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів, що стосується моніторингу способу життя суддів для приведення його норм у відповідність до рішення КС від 27 жовтня.

Комітет також рекомендував внести до порядку денного альтернативний законопроєкт №4292-1 про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів, що стосуються визначення правових і організаційних основ функціонування системи запобігання корупції в судах.

Теми: КСВерховна Радазаконодавство


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