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Комитет рекомендует Раде внести в повестку дня законопроекты о полномочиях КС

Пятница, 13 ноября 2020, 14:50
Комитет рекомендует Раде внести в повестку дня законопроекты о полномочиях КС

Парламентский комитет по правовой политике рекомендует Верховной Раде внести в повестку дня сессии 6 законопроектов, которые устанавливают количество судей, необходимое для принятия решений, и касаются статуса и мониторинга образа жизни судей.

Источник: решение комитета, принятое в пятницу, подробности которого передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Речь идет, в частности, о законопроекте №4311. Он предлагает установить, что Конституционный суд полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе есть не менее 17 судей с соответствующими полномочиями.

Проект вносит изменения в закон о Конституционном суде. Его авторы - группа народных депутатов во главе с Александром Корниенко (фракция "Слуга народа") и Ярославом Юрчишиным (фракция "Голос").

Комитет также рекомендовал парламенту сократить наполовину сроки представления альтернативных законопроектов и подготовки к первому чтению этого законопроекта.

Профильный комитет также рекомендовал парламенту внести в повестку дня альтернативные законопроекты №4311-1 и №4311-2.

Проект №4311-1 предлагает установить, что КС полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе минимум 2/3 судей, которые имеют полномочия.

Проект №4311-2 предлагает уменьшить с 12 до 10 количество судей, уполномоченных осуществлять конституционное производство.

Комитет также рекомендовал Верховной Раде внести в повестку дня сессии законопроект №4319 о внесении изменений в закон о Конституционном суде касательно порядка рассмотрения дел.

Его авторами являются группа народных депутатов во главе с Ольгой Совгирей и Федором Вениславским (фракция "Слуга народа").

Они предлагают предусмотреть, что для принятия решений и выводов Большой палатой КС нужно не менее 12 голосов судей КС вместо 10, как предусмотрено сейчас.

Профильный комитет также предложил Раде внести в повестку дня законопроект №4292 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, который касается мониторинга образа жизни судей для приведения его норм в соответствие с решением КС от 27 октября.

Комитет также рекомендовал внести в повестку дня альтернативный законопроект №4292-1 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, касающиеся определения правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в судах.

Темы: КСВерховная Радазаконодательство
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