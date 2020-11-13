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Збиття літака МАУ: Україна звинувачує Іран у затягуванні розслідування

П'ятниця, 13 листопада 2020, 16:33

Уряд Ірану навмисно затягує розслідування щодо збиття над територією країни українського літака МАУ – не ділиться інформацією і не відповідає на заклики до співробітництво.

Джерело: заступник генерального прокурору України Гундюз Мамедов у коментарі Reuters

Деталі: Крім того, за його словами, Іран відхилив заклики України засудити до довічного ув'язнення винних в авіакатастрофі іранських військових.

Пряма мова: "Максимальне покарання, тобто довічне ув’язнення, компенсаційні виплати потерпілим та авіакомпанії за зруйнований літак - ці наші вимоги є неприйнятними для Ірану, але вони не роблять нічого, щоб надати нам деталі та факти для іншої класифікації злочину...

У нас все ще немає документально закріпленої позиції Ірану щодо авіакатастрофи. Вони не кажуть "ні", але і їхнє "так" не дає жодних результатів".

Мамедов зазначив, що іранська сторона не відповідає на пропозиції України створити спільну слідчу групу і не дозволяє їй війти на прямий контакт з військовими прокурорами Ірану.

Заступник генпрокурора сподівається на хоча б якісь результати під час наступного раунду переговорів з Іраном 3 грудня.

За його словами, якщо вимоги української влади будуть ігноруватися і надалі, вона "піде іншим шляхом", але не уточнив, яким саме.

Видання нагадує, що авіаційне агентство ООН минулого тижня закликало Іран прискорити розслідування аварії, на що там пообіцяли "скоро підготувати підсумковий звіт".

Доповнюється...

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранавіа


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