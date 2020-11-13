Авиакатастрофа МАУ: Украина обвиняет Иран в затягивании расследования

Правительство Ирана намеренно затягивает расследование касательно сбитого над территорией страны украинского самолета МАУ - не делится информацией и не отвечает на призывы к сотрудничеству.

Источник: заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии Reuters

Детали: Кроме того, по его словам, Иран отклонил призывы Украина приговорить к пожизненному заключению виновных в авиакатастрофе иранских военных.

Прямая речь: "Максимальное наказание, то есть пожизненное заключение, компенсационные выплаты пострадавшим и авиакомпании за разрушенный самолет - эти наши требования неприемлемы для Ирана, но они не делают ничего, чтобы предоставить нам детали и факты для другой классификации преступления...

У нас по-прежнему нет документально закрепленной позиции Ирана по авиакатастрофе. Они не говорят "нет", но и их "да" не дает никаких результатов".

Мамедов отметил, что иранская сторона не отвечает на предложения Украины создать совместную следственную группу и не позволяет ей войти в прямой контакт с военными прокурорами Ирана.

Заместитель генпрокурора надеется на хоть какие-то результаты во время следующего раунда переговоров с Ираном 3 декабря.

По его словам, если требования украинской власти будут игнорироваться и в дальнейшем, она "пойдет другим путем", но не уточнил, каким именно.

Издание напоминает, что авиационное агентство ООН на прошлой неделе призвало Иран ускорить расследование аварии, на что там пообещали "вскоре подготовить итоговый отчет".

Предыстория: Украина так и не получила от Ирана документов о сбивании самолета "Международных авиалиний Украины", которые он обещал передать во время последнего раунда переговоров в Тегеране.

Украина в переговорах с Ираном представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

После второго раунда переговоров, которые прошли в Тегеране, Енин заявлял, что Украина получила заверения о наличии у Ирана политической воли как можно скорее восстановить истину по делу о сбивании самолета.

Ранее в МИД Украины заявили, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.