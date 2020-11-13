Зрив перемир'я на Донбасі: бойовики вели обстріли біля 3 населених пунктів

Упродовж поточної доби, 13 листопада, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Поруч населеного пункту Кам’янка ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а неподалік Водяного – автоматичний станковий гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Об’єднані сили відповіли, після чого прицільні постріли снайпера бойовиків припинилися.

Бойових втрат і поранень серед військових Об’єднаних сил немає.

У штабі наголосили, що підрозділи ОС контролюють ситуацію на Донбасі, у повному обсязі дотримуючись домовленостей про режим тиші, які вступили в дію 27 липня.