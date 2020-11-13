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Срыв перемирия на Донбассе: боевики вели обстрелы около 3 населенных пунктов

Пятница, 13 ноября 2020, 18:59

В течение текущих суток, 13 ноября, на Донбассе зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Рядом с населенным пунктом Каменка враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а неподалеку от Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Объединенные силы ответили, после чего прицельные выстрелы снайпера боевиков прекратились.

Боевых потерь и ранений среди военных Объединенных сил нет.

В штабе отметили, что подразделения ОС контролируют ситуацию на Донбассе, в полном объеме соблюдая договоренности о режиме тишины, которые вступили в силу 27 июля.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойнаОРДЛО


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