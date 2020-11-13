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"Чия б корова мукала": Лукашенко заявив, що Зеленський втратив довіру народу

П'ятниця, 13 листопада 2020, 18:55
Чия б корова мукала: Лукашенко заявив, що Зеленський втратив довіру народу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що президент України Володимир Зеленський втратив довіру народу до себе.

Джерело: інтерв'ю Лукашенка ЗМІ, яке оприлюднила його пресслужба

Деталі: Журналіст з телеканалу глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука "112 Україна" під час питання сказав, що Зеленський вирішив не називати Лукашенка "президентом".

Насправді Зеленський про це ніколи не заявляв публічно - це робив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Пресслужба Лукашенка у повідомленні назвала Зеленського "українським артистом".

Пряма мова Лукашенка: "Володі Зеленському треба зараз побоюватися, щоб його не назвав хтось просто Зеленським, а не президентом. По-моєму, все до того йде. З 70% з гаком він обвалився недавно до 22-28-30%. Треба примудритися, щоб за півтора-два роки обвалити довіру до себе з боку народу. Тому грубо скажу: чия б корова мукала, а Зеленського - мовчала".

Деталі: Відповідаючи на інше питання, Лукашенко заговорив і про Україну: "Я часто Путіну кажу, що чудово розумію тебе. Втратити Білорусь – це значить, немає України, а під Смоленськом ще ракети малої дальності будуть виставлені ... Навіть Україна здригнеться від такого плану!".

Довідка: "112 Україна" - єдине ЗМІ з України, яке брало участь в інтерв'ю Лукашенко. Інших українських журналістів до Білорусі або не пускають, або висилають звідти.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоЗеленський
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