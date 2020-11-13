Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Чия б корова мукала": Лукашенко заявив, що Зеленський втратив довіру народу

П'ятниця, 13 листопада 2020, 19:55

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що президент України Володимир Зеленський втратив довіру народу до себе.

Джерело: інтерв'ю Лукашенка ЗМІ, яке оприлюднила його пресслужба

Деталі: Журналіст з телеканалу глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука "112 Україна" під час питання сказав, що Зеленський вирішив не називати Лукашенка "президентом".

Насправді Зеленський про це ніколи не заявляв публічно - це робив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Пресслужба Лукашенка у повідомленні назвала Зеленського "українським артистом".

Пряма мова Лукашенка: "Володі Зеленському треба зараз побоюватися, щоб його не назвав хтось просто Зеленським, а не президентом. По-моєму, все до того йде. З 70% з гаком він обвалився недавно до 22-28-30%. Треба примудритися, щоб за півтора-два роки обвалити довіру до себе з боку народу. Тому грубо скажу: чия б корова мукала, а Зеленського - мовчала".

Деталі: Відповідаючи на інше питання, Лукашенко заговорив і про Україну: "Я часто Путіну кажу, що чудово розумію тебе. Втратити Білорусь – це значить, немає України, а під Смоленськом ще ракети малої дальності будуть виставлені ... Навіть Україна здригнеться від такого плану!".

Довідка: "112 Україна" - єдине ЗМІ з України, яке брало участь в інтерв'ю Лукашенко. Інших українських журналістів до Білорусі або не пускають, або висилають звідти.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

4 гравців збірної України заразилися COVID перед матчем з Німеччиною

Україна може отримати вакцину від COVID вже в другому кварталі 2021 року – ВООЗ

Тихановська оголосила "Народний трибунал" та амністію силовикам за захоплення Лукашенка

Україна оновила План звільнення Донбасу – ЗМІ

Тихановська анонсувала перехід до партизанської форми протестів у Білорусі

Київ піде на локдаун вихідного дня – КМДА

Усі новини...
Лукашенко
Тихановська оголосила "Народний трибунал" та амністію силовикам за захоплення Лукашенка
Лукашенко: За ширмою СOVID глобальні гравці хочуть переділити світ
Україна засуджує вбивство білоруса Бондаренка у Мінську 
Останні новини
21:30
Лукашенко висловив співчуття родині загиблого активіста і обіцяє "серйозний контроль" за слідством
21:09
Найбільший білоруський банк запустив операції з криптовалютами
20:53
В Італії - вперше понад 40 тисяч заражень, ще два регіони стають "червоними"
20:40
4 гравців збірної України заразилися COVID перед матчем з Німеччиною
20:27
Офіційний курс: гривня посилилася
20:13
Німеччина й Франція просять РФ натиснути на бойовиків щодо КПВВ на Донбасі
19:55
відео"Чия б корова мукала": Лукашенко заявив, що Зеленський втратив довіру народу
19:34
Ernst & Young провів аудит "Антонова"
19:06
Британця оштрафували на $2 тисячі за проїзд без маски у транспорті
19:04
Українці почали витрачати менше у другій чверті року
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!