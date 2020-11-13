"Чья бы корова мычала": Лукашенко заявил, что Зеленский потерял доверие народа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял доверие народа к себе.

Источник: интервью Лукашенко СМИ, которое обнародовала его пресс-служба

Детали: Журналист из телеканала главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука "112 Украина" во время вопроса сказал, что Зеленский решил не называть Лукашенко "президентом".

На самом деле Зеленский об этом никогда не заявлял публично – это делал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Пресс-служба Лукашенко в сообщении назвала Зеленского "украинским артистом".

Прямая речь Лукашенко: "Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его не назвал кто-то просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70% с лишним он обвалился недавно до 22-28-30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала".

Детали: Отвечая на другой вопрос, Лукашенко заговорил и об Украине: "Я часто Путину говорю, что отлично понимаю тебя. Потерять Беларусь – это значит, нет Украины, а под Смоленском еще ракеты малой дальности будут выставлены … Даже Украина вздрогнет от такого плана!".

Справка: "112 Украина" - единственное СМИ из Украины, которое участвовало в интервью Лукашенко. Других украинских журналистов в Беларусь либо не пускают, либо высылают оттуда.