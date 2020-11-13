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Німеччина й Франція просять РФ натиснути на бойовиків щодо КПВВ на Донбасі

П'ятниця, 13 листопада 2020, 19:13

Німеччина й Франція закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб якнайшвидше відкрити нові контрольні пункти в’їзду-виїзду у Щасті та Золотому.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС Франції та Німеччини, що є у розпорядженні "Європейської правди". 

МЗС привітали створення нових КПВВ, зазначивши, що Україна таким чином виконала своє зобов’язання згідно з домовленістю на нормандському саміті 9 грудня 2019 року. 

Водночас, зазначають вони, бойовики не відкрили пункти пропуску 10 листопада, попри домовленість Тристоронньої контактної групи.

"Ми закликаємо Росію та сепаратистів відкрити усі існуючі пункти пропуску на лінії зіткнення у Донецькій області без зволікань. Тисячі людей яким треба поїхати до лікаря, зняти пенсії чи відвідати родичів, зараз не можуть перетнути лінію зіткнення...

Ми закликаємо Росію використати свій вплив для того, щоб ці домовленості було виконано. Як член ТКГ, Росія також веде прямі перемовини з Україною і має свою частку зобов’язань з успішного виконання домовленостей, досягнутих на саміті у Парижі", - йдеться у заяві. 

Наприкінці глави МЗС зазначають, що Німеччина та Франція продовжують виступати за виконання домовленостей нормандського саміту 9 грудня у повному обсязі. 

Напередодні ситуацію з новими КПВВ у телефонній розмові обговорили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Німеччини Гайко Маас. 

Як раніше повідомляла "Українська правда", з українського боку усі КПВВ на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях почали роботу з 8 години ранку 10 листопада, але бойовики зі свого боку не пропустили людей. 

Станом на 13 листопада бойовики блокують усі КПВВ, окрім "Станиці Луганської" і "Новотроїцького"

"Українська правда" у Threads

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