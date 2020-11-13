Германия и Франция просят РФ повлиять на боевиков по поводу КПВВ на Донбассе

Германия и Франция призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы как можно скорее открыть новые контрольные пункты въезда-выезда в Счастье и Золотом.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД Франции и Германии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

МИД приветствовали создание новых КПВВ, отметив, что Украина таким образом выполнила свое обязательство в рамках договоренностей на нормандском саммите 9 декабря 2019 года.

В то же время, отмечают они, боевики со своей стороны не открыли пункты пропуска 10 ноября, несмотря на договоренность Трехсторонней контактной группы.

"Мы призываем Россию и сепаратистов незамедлительно открыть все существующие пункты пропуска на линии столкновения в Донецкой области. Тысячи людей, которым нужно поехать к врачу, получить пенсии или посетить родственников, сейчас не могут пересечь линию столкновения...

Мы призываем Россию использовать свое влияние для того, чтобы эти договоренности были выполнены. Как член ТКГ, Россия также ведет прямые переговоры с Украиной и имеет свою долю обязательств в успешном выполнении договоренностей, достигнутых на саммите в Париже", - говорится в заявлении.

В конце главы МИД отмечают, что Германия и Франция продолжают выступать за выполнение договоренностей нормандского саммита 9 декабря в полном объеме.

Накануне ситуацию с новыми КПВВ в телефонном разговоре обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас.

Как ранее сообщала "Украинская правда", с украинской стороны все КПВВ на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях начали работу с 8:00 утра 10 ноября, но боевики со своей стороны не пропустили людей.

По состоянию на 13 ноября, боевики блокируют все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого".