Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Германия и Франция просят РФ повлиять на боевиков по поводу КПВВ на Донбассе

Пятница, 13 ноября 2020, 20:13

Германия и Франция призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы как можно скорее открыть новые контрольные пункты въезда-выезда в Счастье и Золотом.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД Франции и Германии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

МИД приветствовали создание новых КПВВ, отметив, что Украина таким образом выполнила свое обязательство в рамках договоренностей на нормандском саммите 9 декабря 2019 года.

В то же время, отмечают они, боевики со своей стороны не открыли пункты пропуска 10 ноября, несмотря на договоренность Трехсторонней контактной группы.

"Мы призываем Россию и сепаратистов незамедлительно открыть все существующие пункты пропуска на линии столкновения в Донецкой области. Тысячи людей, которым нужно поехать к врачу, получить пенсии или посетить родственников, сейчас не могут пересечь линию столкновения...

Мы призываем Россию использовать свое влияние для того, чтобы эти договоренности были выполнены. Как член ТКГ, Россия также ведет прямые переговоры с Украиной и имеет свою долю обязательств в успешном выполнении договоренностей, достигнутых на саммите в Париже", - говорится в заявлении.

В конце главы МИД отмечают, что Германия и Франция продолжают выступать за выполнение договоренностей нормандского саммита 9 декабря в полном объеме.

Накануне ситуацию с новыми КПВВ в телефонном разговоре обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас.

Как ранее сообщала "Украинская правда", с украинской стороны все КПВВ на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях начали работу с 8:00 утра 10 ноября, но боевики со своей стороны не пропустили людей.

По состоянию на 13 ноября, боевики блокируют все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в городской совет Харькова

Новости 13 ноября: локдаун выходного дня, авария на Окружной

4 игроков сборной Украины заразились COVID перед матчем с Германией

Украина может получить вакцину от COVID уже во втором квартале 2021 – ВОЗ

Тихановская объявила "Народный трибунал" и амнистию силовикам за захват Лукашенко

Украина обновила План освобождения Донбасса – СМИ

Все новости...
Последние новости
04:17
В больницах находится 28,5 тысяч больных COVID-19 – Степанов
03:25
Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в городской совет Харькова
02:29
Уманский раскритиковал "Большое строительство" и расход средств на дороги
01:41
Днепр останется без карантина выходного дня: некому выполнять решение
01:13
Нормандский формат: Ермак предложил принять "План Кравчука" для активизации работы ТКГ
00:29
Степанов передумал становиться депутатом Одесского облсовета
23:59
Полиция увеличивает количество правоохранителей, которые будут проверять соблюдение карантина
23:27
Ивано-Франковск сделал выходные дни рабочими и отказался от локдауна
23:06
Черногория ввела комендантский час и запретила междугородные поездки на выходных
22:42
Байден побеждает в Джорджии и набирает 306 голосов выборщиков – СМИ
Все новости...