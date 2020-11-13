4 гравців збірної України заразилися COVID перед матчем з Німеччиною
У п'яти членів збірної України з футболу, серед яких четверо граців, у п'ятницю виявили захворювання COVID-19.
Джерело: сайт Української асоціації футболу
Деталі: Чотири гравці синьо-жовтих — Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук, — а також менеджер збірної Вадим Комардін виявилися інфікованими на COVID-19.
Таким чином, люди, в яких виявили коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних покоях. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на "РБ Арені"..
Завтра близько 14.00 за київським часом у готелі Steinberger Grand Hotel зроблять повторне ПЛР-тестування всіх членів збірної України.
Нагадаємо: Матч проти збірної Німеччини розпочнеться 14 листопада о 21:45 за Києвом.
Увечері 12 листопада назвали усіх суперників України та розклад матчів на Євро-2020.