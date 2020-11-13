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4 гравців збірної України заразилися COVID перед матчем з Німеччиною

П'ятниця, 13 листопада 2020, 20:40
Фото Павла Кубанова

У п'яти членів збірної України з футболу, серед яких четверо граців, у п'ятницю виявили захворювання COVID-19.

Джерело: сайт Української асоціації футболу

Деталі: Чотири гравці синьо-жовтих — Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук, — а також менеджер збірної Вадим Комардін виявилися інфікованими на COVID-19.

Таким чином, люди, в яких виявили коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних покоях. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на "РБ Арені"..

Завтра близько 14.00 за київським часом у готелі Steinberger Grand Hotel зроблять повторне ПЛР-тестування всіх членів збірної України.

Нагадаємо: Матч проти збірної Німеччини розпочнеться 14 листопада о 21:45 за Києвом.

Увечері 12 листопада назвали усіх суперників України та розклад матчів на Євро-2020.

Українська правда
Теми: футболспортУкраїнаШевченко-футболіст


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