4 игроков сборной Украины заразились COVID перед матчем с Германией

У пяти членов сборной Украины по футболу, среди которых четверо игроков, в пятницу обнаружили заболевание на COVID-19.

Источник: сайт Украинской ассоциации футбола

Детали: Четыре игрока сине-желтых - Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, - а также менеджер сборной Вадим Комардин оказались инфицированными на COVID-19.

Таким образом, люди, у которых обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных комнатах. Остальная команда выехала на предматчевую тренировку на "РБ Арене".

Завтра около 14.00 по Киеву в гостинице Steinberger Grand Hotel сделают повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

Напомним: Матч против сборной Германии начнется 14 ноября в 21:45 по Киеву.

Вечером 12 ноября назвали всех соперников Украины и расписание матчей на Евро-2020.