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Лукашенко висловив співчуття родині загиблого активіста і обіцяє "серйозний контроль" за слідством

П'ятниця, 13 листопада 2020, 21:26

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко висловив співчуття родині загиблого активіста Романа Бондаренка та заявив, що доручив взяти розслідування обставин його смерті "під серйозний контроль".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруське "Радіо Свобода".

"Я щиро співчуваю батькам. Хочу висловити їм слова співчуття і підтримки. Коли помирає людина - це погано, тим більш, коли це молода людина", - заявив Лукашенко.

Він додав, що попросив генерального прокурора взяти справу "під серйозний контроль", та розслідувати справу "сумлінно й об’єктивно". 

Нагадаємо, Роман Бондаренко отримав серйозні травми під час бійки у дворі біля свого будинку, коли спробував завадити невідомим особам зірвати біло-червоно-білі стрічки з паркану.

Очевидці кажуть, що Романа з силою відштовхнули, він вдарився головою. Потім хлопця відвезли на мікроавтобусі. Через півтори години побитого доставили в лікарню швидкої медичної допомоги з набряком мозку. 

Пізно ввечері 12 листопада стало відомо, що в реанімації помер затриманий людьми в масках напередодні 31-річний білорус Роман Бондаренко.

Того ж вечора жителі Мінська протягом багатьох годин приїжджали на місце, звідки Романа вивезли на бусі, аби вшанувати його пам'ять. 

Сьогодні у Слідкомі заявили, що Роман Бондаренко нібито був п’яним. Одразу після цієї заяви Телеграм-канал "Білі халати" опублікував фотографію витягу, на якій видно, що в крові Романа Бондаренка не було алкоголю.

У Генпрокуратурі заявили, що будуть проводити слідчі дії для з’ясування обставин загибелі Романа Бондаренка. Водночас, згадки про відкриття кримінального провадження немає. 

"Радіо Свобода" зазначає, що кримінальних справ не було відкрито й за іншими фактами надмірного насильства щодо протестувальників під час акцій, що почалися після президентських виборів 9 серпня. 

13 листопада стало відомо, що Слідком призупинив розслідування смерті Александра Тарайковського, який помер ймовірно від пострілу силовиків.



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