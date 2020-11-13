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Лукашенко соболезнует семье погибшего активиста и обещает "серьезный контроль" за следствием

Пятница, 13 ноября 2020, 20:26

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего активиста Романа Бондаренко и заявил, что поручил взять расследование обстоятельств его смерти "под серьезный контроль".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусское "Радио Свобода".

"Я искренне сочувствую родителям. Хочу выразить им слова сочувствия и поддержки. Когда умирает человек - это плохо, тем более, когда это молодой человек", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что попросил генерального прокурора взять дело "под серьезный контроль", и расследовать дело "добросовестно и объективно".

Напомним, Роман Бондаренко получил серьезные травмы во время драки во дворе у своего дома, когда попытался помешать неизвестным лицам сорвать бело-красно-белые ленты с забора.

Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Затем парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа его доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Парень находился в критическом состоянии, вечером в четверг 12 ноября он умер.

В тот же вечер жители Минска в течение многих часов приезжали на место, откуда Романа вывезли на бусе, чтобы почтить его память.

Сегодня в Следственном комитете заявили, что Роман Бондаренко якобы был пьян. Сразу после этого заявления Телеграмм канал "Белые халаты" опубликовал фотографию документа, из которого следует, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя.

В Генпрокуратуре заявили, что будут проводить следственные действия для выяснения обстоятельств гибели Романа. В то же время, упоминания об открытии уголовного производства нет.

"Радио Свобода" отмечает, что уголовных дел не было открыто и по другим фактам чрезмерного насилия в отношении протестующих во время акций, которые начались после президентских выборов 9 августа.

13 ноября стало известно, что Следком приостановил расследование смерти Александра Тарайковского, который умер вероятно от выстрела силовиков.

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