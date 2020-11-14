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Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міської ради Харкова 

Субота, 14 листопада 2020, 02:25
Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міської ради Харкова 

Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської ТВК про результати виборів депутатів до міської ради та зобов’язав продовжити дії щодо встановлення результатів виборів. 

Джерело: рішення суду у розпорядженні УП, коментар позивача Олексія Ваца

Деталі: Спершу кандидат в депутати міської ради від "Слуги народу" Олексій Вац звернувся до Харківського окружного адмінсуду з позовом до Харківської міської ТВК. Там він просив визнати протиправним та скасувати протокол Харківської міської ТВК "Про визнання 84 кандидатів обраними депутатами Харківської міської ради VIII скликання" та зобов’язати виборчу комісію визнати вибори такими, що не відбулись та призначити повторні. 

Кандидат обґрунтовував це тим, що ТВК прийняла більше 100 протоколів від дільничних комісій, які були не прошиті, містили неправильні цифри, виправлення коректором та інше. Через це їх відправляли на доопрацювання. 

Постанова суду
Постанова суду

Проте окружний суд відмовив у задоволенні позову. Після чого Вац подав апеляцію, стверджуючи що суд прийняв рішення на підставі неналежних і недостовірних доказів, які надали в ТВК. 

Надаючи оцінку діям ТВК, апеляційний суд згадав про вже ухваленні рішення щодо перерахунку голосів на окремих дільницях за позовом партії "Опозиційна платформа – За життя". 

У підсумку суд постановив задовольнити апеляційну скаргу частково, скасувавши попереднє рішення окружного суду. 

Таким чином, Другий апеляційний суд скасував лише протокол, але відмовився зобов’язувати територіальну комісію визнавати вибори такими, що не відбулись та призначати повторні. Водночас суд вирішив, що ТВК має "продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради".

Оскарженню ця постанова не підлягає. 

Постанова суду
Постанова суду

Таким чином, визнані обраними кандидати в депутати вже такими не є, а коли збереться нова міська рада залежить від того, як саме та скільки часу буде "встановлювати результати" ТВК. 

Читати також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Нагадаємо: 

  • Раніше повідомлялось, що 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса – Успішний Харків". 19 – від "Опозиційної платформи – За життя". По дев'ять місць отримали "Європейська солідарність" та "Слуга народу". Сім – у "Партії Шарія" та шість – у "Блоку Світличної "Разом!".

Українська правда

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Теми: вибориХарківСлуга народу
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