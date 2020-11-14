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Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в городской совет Харькова

Суббота, 14 ноября 2020, 02:25
Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в городской совет Харькова

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской ТИК о результатах выборов депутатов в городской совет и обязал продолжить действия по установлению результатов выборов.

Источник: решение суда в распоряжении УП, комментарий истца Алексея Ваца

Детали: Сначала кандидат в депутаты городского совета от "Слуги народа" Алексей Вац обратился в Харьковский окружной админсуд с иском к Харьковской городской ТИК. Там он просил признать противоправным и отменить протокол Харьковской городской ТИК "О признании 84 кандидатов избранными депутатами Харьковского городского совета VIII созыва" и обязать избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися и назначить повторные.

Кандидат обосновывал это тем, что ТИК приняла более 100 протоколов от участковых комиссий, которые были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и прочее. Из-за этого их отправляли на доработку. 

Постановление суда
Постановление суда

Однако окружной суд отказал в удовлетворении иска. После чего Вац подал апелляцию, утверждая что суд принял решение на основании ненадлежащих и недостоверных доказательств, которые предоставили в ТИК.

Предоставляя оценку действиям ТИК, апелляционный суд вспомнил об уже принятым решениям о пересчете голосов на отдельных участках по иску партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В итоге суд постановил удовлетворить апелляционную жалобу частично, отменив предыдущее решение окружного суда.

Таким образом, второй апелляционный суд отменил только протокол, но отказался обязывать территориальную комиссию признавать выборы несостоявшимися и назначать повторные. В то же время суд решил, что ТИК должна "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

Обжалованию это постановление не подлежит. 

Постановление суда
Постановление суда

Таким образом, признаны избранными кандидаты в депутаты уже таковыми не являются, а когда соберется новый городской совет зависит от того, как и сколько времени будет "устанавливать результаты" ТВК.

Читать также: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что 34 места в горсовете займут депутаты "Блока Кернеса – Успешный Харьков". 19 – от "Оппозиционного платформы – За жизнь". По девять мест получили "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Семь – у "Партии Шария" и шесть – у в "Блока Светличной "Вместе!".

Украинская правда

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Темы: виборыХарьковСлуга народа
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