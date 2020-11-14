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Пандемія: за добу у світі виявили рекордну кількість хворих

Субота, 14 листопада 2020, 06:16

За минулу добу у світі було виявлено рекордні 656 тисяч випадків інфікування коронавірусною інфекцією. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Більше чверті випадків діагностували в США – 183,5 тисяч. Меншу кількість хворих, але також значну зафіксували в Індії (45 тисяч), Італії (майже 41 тисяча), Бразилії (близько 36 тисяч).

Польща за добовою захворюваністю піднялась на 6 місце серед інших країн. Там зареєстрували 24 тисячі хворих за добу. Позаду неї опинились Франція, де останнім часом фіксують спалах захворювання, Німеччина, Росія та Іспанія. 

За минулу добу померли 9945 хворих на коронавірус. 

 

Україна за числом нових хворих займає 12 позицію серед інших країн, за кількістю жертв – на 16. 

Наразі хворіє на COVID-19 близько 14,9 млн осіб, вилікувались – 37,5 млн, померли – 1 мільйон 309 тисяч осіб. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що 70% населення планети слід вакцинувати, щоб подолати пандемію коронавірусу COVID-19. 

Українська правда
Теми: коронавірус


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