Пандемия: за сутки в мире обнаружили рекордное количество больных

За минувшие сутки в мире было обнаружено рекордные 656 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Более четверти случаев диагностировали в США – 183,5 тысяч. Меньшее количество больных, но также значительное зафиксировали в Индии (45 тысяч), Италии (почти 41 тысячу), Бразилии (около 36 тысяч).

Польша по суточной заболеваемости поднялась на 6 место среди других стран. Там зарегистрировали 24 тысяч больных за сутки. Позади нее оказались Франция, где в последнее время фиксируют вспышку заболевания, Германия, Россия и Испания.

За минувшие сутки умерли 9945 больных коронавирусом.

Украина по числу новых больных занимает 12 позицию среди других стран, по количеству жертв – на 16.

Сейчас болеет COVID-19 около 14,9 млн человек, вылечились – 37,5 млн, умерло – 1 миллион 309 тысяч человек.

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Напомним: