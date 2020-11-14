Українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріли найманців – ООС

13 листопада збройні формування РФ п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил .

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, ворог використовував міномет калібру 82 міліметри біля Кам’янки, автоматичний станковий гранатомет та ручний протитанковий гранатомет біля Водяного.

Окрім того, в районі Мар’їнки працював ворожий снайпер.

"Для збереження життя та здоров’я українських захисників, наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено", – йдеться в повідомленні.

Ще на одній ділянці, в районі Шумів, російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було успішно подавлено.

Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Від початку поточної доби, 14 листопада, порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не було.