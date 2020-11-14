Украинские военные открыли огонь в ответ на обстрелы наемников – ООС

13 ноября вооруженные формирования РФ пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, враг использовал миномет калибра 82 миллиметра у Каменки, автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет влзле Водяного.

Кроме того, в районе Марьинки работал вражеский снайпер.

"Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен", – говорится в сообщении.

Еще на одном участке, в районе Шумов, российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлено.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не было.