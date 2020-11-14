Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Антирекорд: в Україні 12,5 тисяч випадків коронавірусу за добу

Субота, 14 листопада 2020, 08:20

За минулу добу, 13 листопада, в Україні було зафіксовано антирекорд заражень коронавірусом – 12 524 випадків. 191 хворий помер, 4 962 людини одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Серед нових хворих – 474 дитини та 496 медпрацівників.

Було госпіталізовано 1 525 осіб.

 

За добу здійснено 78 179 тестувань, зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125.

Що передувало: 12 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 11 787 особам, госпіталізували 1 587 осіб, померли 172 хворих, одужали 6 155 пацієнтів. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер Армен Джигарханян

Антирекорд: в Україні 12,5 тисяч випадків коронавірусу за добу

Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міської ради Харкова 

Новини 13 листопада: локдаун вихідного дня, аварія на Кільцевій

4 гравців збірної України заразилися COVID перед матчем з Німеччиною

Україна може отримати вакцину від COVID вже в другому кварталі 2021 року – ВООЗ

Усі новини...
коронавірус
Пандемія: за добу у світі виявили рекордну кількість хворих
У лікарнях знаходиться 28,5 тисяч хворих на COVID-19 – Степанов
Уманський розкритикував "Велике будівництво" та витрату коштів на дороги
Останні новини
09:20
Більшіть світових ЗМІ оголосили переможця виборів у США ще до перерахунку голосів
09:05
фотоПоліція припинила концерт "Бумбоксу" через порушення карантину
08:35
Помер Армен Джигарханян
08:20
Антирекорд: в Україні 12,5 тисяч випадків коронавірусу за добу
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: локдаун вихідного дня, аварія з Uber
07:21
Українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріли найманців – ООС
06:16
Пандемія: за добу у світі виявили рекордну кількість хворих
05:09
Поліція затримала двох кримінальних авторитетів на Рівненщині
04:17
У лікарнях знаходиться 28,5 тисяч хворих на COVID-19 – Степанов
03:25
Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міської ради Харкова 
Усі новини...