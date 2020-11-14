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Антирекорд: в Україні 12,5 тисяч випадків коронавірусу за добу

Субота, 14 листопада 2020, 07:20
Антирекорд: в Україні 12,5 тисяч випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 13 листопада, в Україні було зафіксовано антирекорд заражень коронавірусом – 12 524 випадків. 191 хворий помер, 4 962 людини одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Серед нових хворих – 474 дитини та 496 медпрацівників.

Було госпіталізовано 1 525 осіб.

 

За добу здійснено 78 179 тестувань, зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125.

Що передувало: 12 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 11 787 особам, госпіталізували 1 587 осіб, померли 172 хворих, одужали 6 155 пацієнтів. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус
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