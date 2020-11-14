Антирекорд: в Украине 12,5 тысяч случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине был зафиксирован антирекорд заражений коронавирусом – 12524 случаев. 191 больной умер, 4962 человека выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Среди новых заболевших – 474 ребенка и 496 медработников.

Были госпитализированы 1525 человек.

За сутки совершено 78 179 тестирований, в частности методом ПЦР – 48054, методом ИФА – 30125.

Что предшествовало: 12 ноября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 11 787 людям, госпитализировали 1 587 человек, умерли 172 больных, выздоровели 6 155 пациентов.

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