Ляшко пояснив, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на вихідні
Торговельним закладам, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати під час карантину "вихідного дня", без обмеження торговельного асортименту.
Джерело: заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ
Пряма мова: "До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць".
"Ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу".
Передісторія:
- Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження почали діяти 13 листопада і попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Карантин вихідного дня, серед іншого, передбачає, що зачиняються заклади торговельного і побутового обслуговування населення, окрім закладів торгівлі продуктами харчування (якщо мінімум 60% торговельної площі відведені для продажу їжі), пальним, лікарськими засобами та медичними виробами, ветеринарними препаратами.