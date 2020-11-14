Ляшко пояснив, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на вихідні

Торговельним закладам, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати під час карантину "вихідного дня", без обмеження торговельного асортименту.

Джерело: заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ

Пряма мова: "До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць".

"Ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу".

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