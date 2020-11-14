Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ляшко пояснив, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на вихідні

Субота, 14 листопада 2020, 12:08

Торговельним закладам, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати під час карантину "вихідного дня", без обмеження торговельного асортименту.

Джерело: заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ

 

Пряма мова: "До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць".

"Ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу".

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження почали діяти 13 листопада і попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Карантин вихідного дня, серед іншого, передбачає, що зачиняються заклади торговельного і побутового обслуговування населення, окрім закладів торгівлі продуктами харчування (якщо мінімум 60% торговельної площі відведені для продажу їжі), пальним, лікарськими засобами та медичними виробами, ветеринарними препаратами.

Українська правда
Теми: МОЗкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Карантин вихідного дня: у Львові поліція заблокувала роботу ринків

У Києві знову більше тисячі хворих на COVID-19 за добу

фото, відеоУ Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через карантин

Помер Армен Джигарханян

Антирекорд: в Україні 12,5 тисяч випадків коронавірусу за добу

Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міської ради Харкова 

Усі новини...
МОЗ
У лікарнях знаходиться 28,5 тисяч хворих на COVID-19 – Степанов
Степанов: Тепер у суботу й неділю максимум – це гуляти по вулиці
МОЗ: COVID розвивається ураганними темпами, потрібен повний локдаун на 3 тижні. Але...
Останні новини
12:30
Карантин вихідного дня: у Львові поліція заблокувала роботу ринків
12:19
У Зеленського заявили, що Франція й Німеччина підтримали ідею України про "план дій" для ТКГ
12:08
Ляшко пояснив, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на вихідні
11:32
У Єгипті зацікавились українським зерном
11:23
У Києві знову більше тисячі хворих на COVID-19 за добу
11:02
фото, відеоУ Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через карантин
10:53
Саакашвілі закликав грузинську поліцію не виконувати накази влади
10:44
Від коронавірусу померло 258 українських медпрацівників – Степанов
09:52
Петиція про скасування карантину вихідного дня набрала голоси
09:20
Більшіть світових ЗМІ оголосили переможця виборів у США ще до перерахунку голосів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!