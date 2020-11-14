Ляшко объяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на выходные

Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня, без ограничения торгового ассортимента.

Источник: замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба МОЗ

Прямая речь: "К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок".

"Мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения".

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