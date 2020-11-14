Ляшко объяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на выходные
Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня, без ограничения торгового ассортимента.
Источник: замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба МОЗ
Прямая речь: "К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок".
"Мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения".
Предыстория:
- Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения начали действовать 14 ноября и предварительно продлятся до 30 ноября.
- Карантин выходного дня, в частности, предусматривает, что закрываются учреждения торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений торговли продуктами питания (если минимум 60% торговой площади отведены для продажи еды), топливом, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами.