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Ляшко объяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на выходные

Суббота, 14 ноября 2020, 11:08
Ляшко объяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на выходные

Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня, без ограничения торгового ассортимента.

Источник: замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба МОЗ

 

Прямая речь: "К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок".

"Мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения".

Предыстория:

  • Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение об отмене адаптивного карантина и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения начали действовать 14 ноября и предварительно продлятся до 30 ноября.
  • Карантин выходного дня, в частности, предусматривает, что закрываются учреждения торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений торговли продуктами питания (если минимум 60% торговой площади отведены для продажи еды), топливом, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами.

Украинская правда

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Темы: Минздравкарантин
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