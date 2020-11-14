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Таксиста, що збив на смерть двох людей у Києві, арештували

Субота, 14 листопада 2020, 13:38

Водія таксі Uber Дмитра Ломакіна, який 13 листопада спричинив смертельну ДТП на Великій кільцевій дорозі у Києві, заарештовано на 2 місяці.

Джерело: Київська міська прокуратура, Громадське

Деталі: Шевченківський районний суд Києва у повному обсязі задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці водію таксі, який вранці 13 листопада спричинив ДТП зі двома загиблими.

Дії 23-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

Як повідомляє Громадське, прокурор просив взяти підозрюваного під варту, наголошуючи, що Ломакін не має міцних соціальних зв’язків, а також п’ять разів упродовж року притягувався до адміністративної відповідальності. Зокрема, за неправильне паркування, проїзд на заборонений знак та перевищення швидкості. У день ДТП чоловік рухався зі швидкість 80 км/год.

Адвокат підозрюваного просив відпустити Ломакіна під домашній арешт, вказуючи на те, що він — сирота, щиро розкаюється у скоєному та готовий допомагати потерпілим.

Сам Ломакін плакав у залі суду та просив вибачення за скоєне. Він пояснив, що намагався перелаштуватися з четвертого ряду до першого і не помітив припаркований автомобіль. Він визнав свою провину. Водій додав, що тоді він повертався з нічної зміни віддавати машину і тому, дійсно, був втомлений.

Як пише Громадське, Ломакін працював таксистом у компанії "ТІКАНА". У суд приїхала його бабуся Ніна та тітка Ольга. Остання готова була взяти його до себе на час домашнього арешту.

Бабуся розповіла виданню, що мама Дмитра померла, батько був наркоманом, тому його позбавили батьківських прав. Дмитро проживав у інтернаті, працював у кав'ярні та спиртзаводі. Потім закінчив коледж та влаштувався таксистом.

Що передувало: 13 листопада на Кільцевій дорозі водій автомобіля "Хюндай Соната" зі знаками таксі Uber зіткнувся з припаркованим автомобілем "Хюндай Елантра", виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск, внаслідок чого 41-річна жінка загинула на місці події, 60- річна місцева мешканка померла у кареті "швидкої", ще двох осіб госпіталізували.

Теми: ДТПКиївавто


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