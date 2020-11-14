Таксиста, сбившего насмерть двух человек в Киеве, арестовали

Водителя такси Uber Дмитрия Ломакина, который 13 ноября вызвал смертельное ДТП на Большой кольцевой дороге в Киеве, арестовали на 2 месяца.

Источник: Киевская городская прокуратура, Громадське

Детали: Шевченковский районный суд Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца водителю такси, который утром 13 ноября стал причиной ДТП с двумя погибшими.

Действия 23-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

Как сообщает Громадське, прокурор просил взять подозреваемого под стражу, отмечая, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также пять раз в течение года привлекался к админответственности. В частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости. В день ДТП мужчина двигался со скорость 80 км/ч.

Адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, указывая на то, что он – сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим.

Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV — hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020

Сам Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Он пояснил, что пытался перестроиться с четвертого ряда в первый и не заметил припаркованный автомобиль. Он признал свою вину. Водитель добавил, что тогда он возвращался с ночной смены отдавать машину и поэтому, действительно, был уставший.

Как пишет Громадське, Ломакин работал таксистом в компании "ТИКАНА". В суд приехала его бабушка Нина и тетя Ольга. Последняя готова была взять его к себе на время домашнего ареста.

Бабушка рассказала изданию, что мама Дмитрия умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав. Дмитрий проживал в интернате, работал в кафе и на спиртзаводе. Затем закончил колледж и устроился таксистом.

Что предшествовало: 13 ноября на Кольцевой дороге водитель автомобиля "Хюндай Соната" со знаками такси Uber столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск, в результате чего 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой", еще двух человек госпитализировали.