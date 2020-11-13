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Заснув за кермом і погубив двох людей: "Uber" в'їхав у зупинку

П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:10

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про аварію за участю автомобіля таксі "Uber", у результаті якої загинули двоє людей.

Джерело: Геращенко у Facebook і "Киев оперативный"

Пряма мова: "Сьогодні близько 8:00 ранку, автомобіль зі знаками служби таксі "Uber", водій якого не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від отриманих травм.

За попередніми даними, це стало результатом того, що водій у гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув".

Деталі: Геращенко не уточнив, де стався наїзд.

"Киев оперативный" повідомляє, що смертельна ДТП сталася на Окружній у Києві. Авто "Uber" зіткнулося з "Hyundai", вилетіло на тротуар і в'їхало в кіоск. За інформацією цього ресурсу, одна дівчина загинула і ще троє отримали серйозні травми (двоє чоловіків і жінка).

Обережно, відео нижче може травмувати вашу психіку.

При цьому він закликав народних депутатів ухвалити закон, який регулює роботу ринку послуг таксі, ввести жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, так і вантажного і спеціального автотранспорту.

Теми: ДТПКиївзаконодавствоГеращенко Антон


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