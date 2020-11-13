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Заснув за кермом і погубив двох людей: "Uber" в'їхав у зупинку

П'ятниця, 13 листопада 2020, 09:10
Заснув за кермом і погубив двох людей: Uber в'їхав у зупинку

У Києві на Кільцевій дорозі сталася аварія за участю автомобіля таксі "Uber", у результаті якої загинули двоє людей.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, Національна поліція і "Киев оперативный"

Пряма мова Геращенка: "Сьогодні близько 8:00 ранку, автомобіль зі знаками служби таксі "Uber", водій якого не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від отриманих травм.

За попередніми даними, це стало результатом того, що водій у гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув".

Деталі: "Киев оперативный" повідомив, що смертельна ДТП сталася на Кільцевій у Києві. Авто "Uber" зіткнулося з "Hyundai", вилетіло на тротуар і в'їхало в кіоск. За інформацією цього ресурсу, одна дівчина загинула і ще троє отримали серйозні травми (двоє чоловіків і жінка).

Поліція повідомила, що на Кільцевій дорозі водій автомобіля "Хюндай Соната" зіткнувся з припаркованим автомобілем "Хюндай Елантра", виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск, внаслідок чого 41-річна жінка загинула на місці події, 60- річна місцева мешканка померла у кареті "швидкої", ще двох осіб госпіталізували.

Обережно, відео нижче може травмувати вашу психіку.

Прилад "Драгер" показав, що водій 1997 року народження не був у стані алкогольного сп’яніння. 

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

Геращенко закликав народних депутатів ухвалити закон, який регулює роботу ринку послуг таксі, ввести жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, так і вантажного і спеціального автотранспорту.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКиївзаконодавствоГеращенко Антон
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