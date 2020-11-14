Вірменія і Азербайджан почали обмін тілами військових

Вірменія і Азербайджан обмінялися тілами кількох військовослужбовців, які загинули в боях за місто Шуша.

Джерело: Міноборони Азербайджану, прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян, пише Sputnik Вірменія

Деталі: Як повідомило Міноборони Азербайджану, за посередництва і участі російських миротворчих сил, дислокованих у нагірно-карабаському регіоні, був здійснений збір тіл кількох військовослужбовців, які загинули на полі бою навколо міста Шуша.

В рамках цієї гуманітарної акції тіла загиблих військовослужбовців збройних сил Вірменії були зібрані і передані вірменській стороні.

Також в рамках цієї акції були прийняті тіла шести військовослужбовців азербайджанської армії, які загинули під час боїв навколо міста Шуша.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я Вірменії повідомили про загибель щонайменше 2317 вірменських військових в ході боїв навколо Нагірного Карабаху.

Дослівно прес-секретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян: "До цього часу службою судмедекспертизи розкрито 2317 тіл загиблих військовослужбовців, серед них є і невпізнані.

Процес повернення тіл, що перебувають на території противника, тільки почався, і сторони конфлікту не можуть зараз володіти всією інформацією, поки процес іще не завершився".