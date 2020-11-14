Армения и Азербайджан начали обмен телами военных

Армения и Азербайджан обменялись телами нескольких военнослужащих, погибших в боях за город Шуша.

Источник: Минобороны Азербайджана, пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян, сообщает Sputnik Армения

Детали: Как сообщило Минобороны Азербайджана, при посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша.

В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне.

Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша.

Вместе с тем, в Минздраве Армении сообщили о гибели, по меньшей мере, 2317 военных в ходе боев вокруг Нагорного Карабаха.

Дословно пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян: "До сих пор службой судмедэкспертизы вскрыто 2317 тел погибших военнослужащих, среди них есть и неопознанные.

Процесс возвращения тел, находящихся на территории противника, только начался, и стороны конфликта не могут сейчас владеть всей информацией, пока процесс еще не завершился".