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У Вірменії підтвердили загибель понад 2300 військових у Карабахській війні

Субота, 14 листопада 2020, 15:08
У Вірменії підтвердили загибель понад 2300 військових у Карабахській війні

У Вірменії підтвердили загибель у карабахській війні 2317 військовослужбовців.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода", таку цифру назвала прессекретар міністерства охорони здоров’я Вірменії Аліна Нікогосян, розповідаючи про вже проведену експертизу тіл загиблих військовослужбовців.

Коментар з’явився у відповідь на пост користувача соцмереж, який стверджував про 4750 загиблих з вірменського боку.

Зазначимо, з коментаря незрозуміло, чи йдеться виключно про вірменських військовослужбовців, чи ця цифра включає також військових самопроголошеної республіки Арцах. 

"У відповідь на пост користувача Facebook Мікаеля Мінасяна (зять експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна) про те, що під час останньої арцахської війни з вірменського боку загинуло нібито 4750 осіб, повідомляємо, що інформація у цьому пості є брехнею… МОЗ як орган, що здійснює судово-медичну експертизу усіх жертв, офіційно заявляє, що немає "1400 мертвих та ще не досліджених тіл", як стверджує цей користувач", - заявила прессекретар. 

З її слів також випливає, що кількість загиблих військових може зрости.

"Процес обміну тілами загиблих, які залишилися у противника, тільки почався і конфліктуючі сторони не можуть надати фінальні цифри, доки цей процес триває", - зазначила Нікогосян. 

"Радіо Азатутюн" зазначає, що раніше Міноборони самопроголошеного Нагірного Карабаху повідомляло про 1378 загиблих. 

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно з домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

З того дня у Вірменії почалися акції протестів з вимогою відставки Пашиняна, оскільки підписану угоду сприйняли як капітуляцію.

Детальніше про це читайте у статті Похмілля Вірменії: що чекає країну та регіон після закінчення війни у Карабаху

а також: "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".

"Українська правда" у Threads

Теми: Нагірний КарабахВірменіявійна
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