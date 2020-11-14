В Армении подтвердили гибель более 2300 военных в Карабахской войне

В Армении подтвердили гибель в карабахской войне 2317 военнослужащих.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода", такую ​​цифру назвала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, рассказывая об уже проведенной экспертизе тел погибших военнослужащих.

Комментарий появился в ответ на пост пользователя соцсетей, который утверждал о 4750 погибших с армянской стороны.

Отметим, из комментария не очевидно, идет речь исключительно об армянских военнослужащих, или эта цифра включает также военных самопровозглашенной республики Арцах.

"В ответ на пост пользователя Facebook Микаэля Минасяна (зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна - прим. "Радио Азатутюн") о том, что во время последней арцахской войны с армянской стороны погибло якобы 4750 человек, сообщаем, что информация в этом посте является наглой ложью ... Министерство здравоохранения как орган, проводящий судебно-медицинскую экспертизу всех жертв, официально заявляет, что нет "1400 мертвых и еще не вскрытых" тел, как упоминается в сообщении этого пользователя", - заявила пресс-секретарь.

По ее словам также следует, что количество погибших военных может возрасти.

"Процесс обмена телами погибших, оставшихся у противника, только начался и конфликтующие стороны не могут предоставить финальные цифры, пока этот процесс продолжается", - отметила Никогосян.

"Радио Азатутюн" отмечает, что ранее Минобороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха сообщало о 1378 погибших.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

С того дня в Армении начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна, поскольку подписанное соглашение восприняли как капитуляцию.

Подробнее об этом читайте в статье Похмелье Армении: что ждет страну и регион после окончания войны в Карабахе

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