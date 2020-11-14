На Донеччині російські найманці здійснили обстріл з гранатомета

У суботу, 14 листопада, поблизу населеного пункту Водяне Донецької області збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС станом на 17:00

Деталі: У штабі наголосили, що Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".