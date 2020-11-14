Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донеччині російські найманці здійснили обстріл з гранатомета

Субота, 14 листопада 2020, 17:19

У суботу, 14 листопада, поблизу населеного пункту Водяне Донецької області збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС станом на 17:00

Деталі: У штабі наголосили, що Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Українська правда
Теми: війнаООСДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти звинуватили в нестачі води у Криму самих кримчан

фотоНа Хортиці знайшли вцілілу гробницю скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років

Карантин вихідного дня: у Львові поліція заблокувала роботу ринків

У Києві знову більше тисячі хворих на COVID-19 за добу

фото, відеоУ Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через карантин

Помер Армен Джигарханян

Усі новини...
війна
У Вірменії підтвердили загибель понад 2300 військових у Карабахській війні
Зрив перемир'я на Донбасі: бойовики вели обстріли біля 3 населених пунктів
Окупанти не пропустили 2 людей на КПВВ "Золоте" та "Щастя" – прикордонники
Останні новини
18:41
Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки
18:18
Окупанти звинуватили в нестачі води у Криму самих кримчан
17:37
фото, видеоУ Тбілісі – знову мітинг опозиції з вимогою нових парламентських виборів
17:29
Більше 90% без затримок: МАУ і SkyUp відзвітували про свою пунктуальність
17:19
На Донеччині російські найманці здійснили обстріл з гранатомета
16:59
Volkswagen виділить 177 мільярдів доларів на електромобілі та програмне забезпечення
16:41
фотоНа Хортиці знайшли вцілілу гробницю скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років
16:08
У Вірменії підтвердили загибель понад 2300 військових у Карабахській війні
15:30
Вперше американський Мінфін може очолити жінка
15:24
У Польщі вперше з початку епідемії - більше 500 померлих за добу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!