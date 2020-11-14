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На Донетчине российские наемники совершили обстрел из гранатомета

Суббота, 14 ноября 2020, 16:19
На Донетчине российские наемники совершили обстрел из гранатомета

В субботу, 14 ноября, вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС по состоянию на 17:00

Детали: В штабе заверили, что Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая договоренности, достигнутые 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Дословно: "В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".

Украинская правда

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Темы: войнаООСДонбасс
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