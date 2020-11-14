На Донетчине российские наемники совершили обстрел из гранатомета
В субботу, 14 ноября, вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС по состоянию на 17:00
Детали: В штабе заверили, что Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая договоренности, достигнутые 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы.
Дословно: "В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".