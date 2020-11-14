Окупанти звинуватили в нестачі води у Криму самих кримчан

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін після відвідин окупованого Криму заявив, що дефіцит води на півострові пояснюється тим, що її нібито "крадуть" самі кримчани.

Джерело: Крим.Реалії

Пряма мова Хуснулліна: "Ключова проблема втрат – це крадіжка. Цим теж треба займатися, за необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де сьогодні люди спеціально ламають або псують прилади обліку, поливають свої городи. У нас десь не вистачає води вдома, а хтось без лічильника воду ллє скільки завгодно".

Деталі: Хуснуллін спілкуючись з російськими ЗМІ 14 листопада запевнив, що програма з обліку і контролю водних втрат у Криму, яка з'явиться до 1 грудня, начебто "дасть певні результати".

Він додав, що прісної води кримчанам "може вистачити", якщо влада "ліквідує 50% втрат".

Нагадаємо: В уряді Росії повідомляли, що достроково направили понад 870 млн рублів на вирішення проблем з водою в окупованому Криму.

Російський чиновник Марат Хуснуллін відвідав окупований Крим на початку листопада, де вивчив на місці проблеми водопостачання.

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