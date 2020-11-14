Оккупанты обвинили в недостатке воды в Крыму самих крымчан

Вице-премьер России Марат Хуснуллин после посещения оккупированного Крыма заявил, что дефицит воды на полуострове объясняется тем, что ее якобы "воруют" сами крымчане.

Источник: Крим.Реалії

Прямая речь Хуснуллина: "Ключевая проблема потерь - это кража. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно".

Детали: Хуснуллин общаясь с российскими СМИ 14 ноября заверил, что программа по учету и контролю водных потерь в Крыму, которая появится до 1 декабря, якобы "даст определенные результаты".

Он добавил, что пресной воды крымчанам "может хватить", если власти "ликвидируют 50% потерь".

Напомним: В правительстве России сообщали, что досрочно направили более 870 млн рублей на решение проблем с водой в оккупированном Крыму.

Высокопоставленный российский чиновник Марат Хуснуллин посетил оккупированный Крым в начале ноября, где изучил на месте проблемы водоснабжения.

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