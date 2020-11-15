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Влада Норвегії заборонила збірній з футболу летіти на матчі Ліги націй

Неділя, 15 листопада 2020, 05:38

Міністерство охорони здоров’я заборонило національній збірній з футболу летіти на матчі Ліги націй через загрозу заразитися COVID-19.

Джерело: Норвезька асоціація футболу

Деталі: Норвезька асоціація футболу наразі намагається оскаржити рішення МОЗ. 

Станом на 14 листопада жоден з гравців норвезької збірної не хворів та не хворіє на коронавірус.

Наступна зустріч команд групи B1 за участі Норвегії запланована на 15 листопада о 21:45 за Києвом. Команда Норвегії має зіграти в Бухаресті проти Румунії. 

Нагадаємо: Більша частина основного складу збірної України з футболу захворіла COVID-19. У чотирьох гравців коронавірус виявили перед самим матчем з Німеччиною, який таки відбувся 14 листопада.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусфутбол
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