Власти Норвегии запретили сборной по футболу лететь на матчи Лиги наций
Воскресенье, 15 ноября 2020, 05:38
Министерство здравоохранения запретило национальной сборной по футболу лететь на матчи Лиги наций из-за угрозы заразиться COVID-19.
Источник: Норвежская ассоциация футбола
Детали: Норвежская ассоциация футбола сейчас пытается оспорить решение Минздраве.
Состоянию на 14 ноября ни один из игроков норвежской сборной не болел и не болеет коронавирус.
Следующая встреча команд группы B1 с участием Норвегии запланирована на 15 ноября в 21:45 по Киеву. Команда Норвегии предстоит сыграть в Бухаресте против Румынии.
Напомним: Большая часть основного состава сборной Украины по футболу заболела COVID-19. У четырех игроков коронавирус обнаружили перед самым матчем с Германией, который таки состоялся 14 ноября.