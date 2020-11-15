Власти Норвегии запретили сборной по футболу лететь на матчи Лиги наций

Министерство здравоохранения запретило национальной сборной по футболу лететь на матчи Лиги наций из-за угрозы заразиться COVID-19.

Источник: Норвежская ассоциация футбола

Детали: Норвежская ассоциация футбола сейчас пытается оспорить решение Минздраве.

Состоянию на 14 ноября ни один из игроков норвежской сборной не болел и не болеет коронавирус.

Следующая встреча команд группы B1 с участием Норвегии запланирована на 15 ноября в 21:45 по Киеву. Команда Норвегии предстоит сыграть в Бухаресте против Румынии.

Напомним: Большая часть основного состава сборной Украины по футболу заболела COVID-19. У четырех игроков коронавирус обнаружили перед самым матчем с Германией, который таки состоялся 14 ноября.