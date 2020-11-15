Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори мера Луцька: спостерігачі кажуть про порушення

Неділя, 15 листопада 2020, 10:48
Вибори мера Луцька: спостерігачі кажуть про порушення

Спостерігачі громадянської мережі "Опора" у Луцьку, де сьогодні проходить другий тур на виборах міського голови, виявили порушення під час волевиявлення.

Джерело: повідомлення "Опори"

Деталі: Мова йде про відсутність протоколів ранкового засідання на двох дільницях та процедурне порушення порядку видачі бюлетенів на двох інших дільницях у Луцьку.

Дослівно: "На виборчій дільниці №071070 станом на 9:30 був відсутній протокол ранкового засідання. Його почали складати тільки у присутності спостерігача. На дільниці №071044 зафіксували інше порушення – із перевіркою документів, списком виборців та видачею бюлетенів за столом працював один член комісії. Після зауваження з боку спостерігача ОПОРИ порушення усунули. Аналогічну ситуацію спостерігач зафіксував й на дільниці №071066 – тут процедуру видачі бюлетеня виборцю здійснив 1 член комісії. Після зауваження спостерігача ОПОРИ за столом працюють уже двоє членів ДВК".

Нагадаємо: У луцьку 15 листопада відбувається другий тур голосування на виборах міського голови. Там за посаду мера борються радник чинного міського голови Ігор Поліщук від партії "За майбутнє" та самовисуванець, гендиректор "Волиньстандартметрології" Богдан Шиба.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориЛуцьк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: