Вибори мера Луцька: спостерігачі кажуть про порушення

Спостерігачі громадянської мережі "Опора" у Луцьку, де сьогодні проходить другий тур на виборах міського голови, виявили порушення під час волевиявлення.

Джерело: повідомлення "Опори"

Деталі: Мова йде про відсутність протоколів ранкового засідання на двох дільницях та процедурне порушення порядку видачі бюлетенів на двох інших дільницях у Луцьку.

Дослівно: "На виборчій дільниці №071070 станом на 9:30 був відсутній протокол ранкового засідання. Його почали складати тільки у присутності спостерігача. На дільниці №071044 зафіксували інше порушення – із перевіркою документів, списком виборців та видачею бюлетенів за столом працював один член комісії. Після зауваження з боку спостерігача ОПОРИ порушення усунули. Аналогічну ситуацію спостерігач зафіксував й на дільниці №071066 – тут процедуру видачі бюлетеня виборцю здійснив 1 член комісії. Після зауваження спостерігача ОПОРИ за столом працюють уже двоє членів ДВК".

Нагадаємо: У луцьку 15 листопада відбувається другий тур голосування на виборах міського голови. Там за посаду мера борються радник чинного міського голови Ігор Поліщук від партії "За майбутнє" та самовисуванець, гендиректор "Волиньстандартметрології" Богдан Шиба.