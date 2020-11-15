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Другий тур виборів міських голів почався вчасно і проходить у штатному режимі – ЦВК

Неділя, 15 листопада 2020, 11:39
Другий тур виборів міських голів почався вчасно і проходить у штатному режимі – ЦВК

Повторне голосування на виборах міського голови у 7 містах України в неділю почалося вчасно і проходить в штатному режимі.

Джерело: повідомлення Центральної виборчої комісії

Дослівно: "932 виборчі дільниці з виборів міського голови у 7 регіонах відкрилися вчасно, о 8:00. Серйозних порушень системного характеру, які потенційно можуть вплинути на результати волевиявлення виборців, станом на 12:00 не зафіксовано".

Деталі: Згідно з інформацією ЦВК, члени дільничних виборчих комісій контролюють дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу заходів безпеки. На ділянках організовані протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавіруса.

При вході здійснюється температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання передбачені окремі кабінки для таємного голосування. У приміщеннях, де проходить голосування, нанесена відповідна розмітка. Всі дільниці забезпечені необхідною кількістю дезінфекційних засобів.

Нагадаємо:

  • У неділю, 15 листопада, проходить другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Кам'янець-Подільському на Хмельниччині, і в Краматорську Донецької області.
  • Крім того, проходить повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевих рад: 1 міський, 14 селищних та 38 сільських в територіальних громадах з кількістю виборців в 10 тисяч в 17 регіонах.
  • Місцеві вибори організовують і проводять відповідні територіальні виборчі комісії. Результати голосування по виборам депутатів місцевих рад та міського голови повинні бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на п'ятий день з дня повторного голосування - до 20 листопада включно.

"Українська правда" у Threads

Теми: виборимісцева владаЦВК
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