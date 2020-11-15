Другий тур виборів міських голів почався вчасно і проходить у штатному режимі – ЦВК

Повторне голосування на виборах міського голови у 7 містах України в неділю почалося вчасно і проходить в штатному режимі.

Джерело: повідомлення Центральної виборчої комісії

Дослівно: "932 виборчі дільниці з виборів міського голови у 7 регіонах відкрилися вчасно, о 8:00. Серйозних порушень системного характеру, які потенційно можуть вплинути на результати волевиявлення виборців, станом на 12:00 не зафіксовано".

Деталі: Згідно з інформацією ЦВК, члени дільничних виборчих комісій контролюють дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу заходів безпеки. На ділянках організовані протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавіруса.

При вході здійснюється температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання передбачені окремі кабінки для таємного голосування. У приміщеннях, де проходить голосування, нанесена відповідна розмітка. Всі дільниці забезпечені необхідною кількістю дезінфекційних засобів.

Нагадаємо: