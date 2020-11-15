ЦВК оголосила явку виборців на 13:00

Станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів становила майже 11 %.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Центрвиборчком оприлюднив оперативну зведену інформацію станом на 13 годину про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на виборах міських голів 15 листопада 2020 року.

При цьому у ЦВК зауважили, що вказані відомості не носять офіційний характер, оскільки надходять до ЦВК від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном, або електронною поштою.

Нагадаємо: У неділю, 15 листопада, відбувається другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянці-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

У ЦВК констатували, що другий тур виборів міського голови у 7 містах України в неділю почалося вчасно і проходить у штатному режимі.