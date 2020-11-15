Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі знову більше тисячі затриманих за день

Неділя, 15 листопада 2020, 22:00
У Білорусі знову більше тисячі затриманих за день
TUT.BY

У Білорусі під час акцій протесту в неділю було затримано більше тисячі осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 23:00 у списку "Весни" більше тисячі імен затриманих, список постійно доповнюється.

Переважна більшість були затримані в Мінську.

Також затримання відбувалися у Гродно, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобині, Вітебську, Бобруйську, тощо.

Що передувало: У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту на "Площі змін" та вулиці Червякова.

Минулої неділі, 8 листопада, у Білорусі також за день затримали більше тисячі протестувальників. 

Українська правда
Теми: Білорусьакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Фото Пригожина у спідньому в таборі "Вагнера": ЗМІ припускають, що воно справжнє
Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі – ДПСУ
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: