Кількість затриманих під час акцій протесту в Білорусі у неділю – більше 500 людей.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 17:15 у списку "Весни" вже 520 імен затриманих, список постійно доповнюється.

Переважна більшість були затримані в Мінську.

Також затримання відбувалися у Гродно, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобині, Вітебську, Бобруйську, тощо.

Що передувало: У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту на "Площі змін" та вулиці Червякова.