У Білорусі в неділю затримали більше 500 людей
Неділя, 15 листопада 2020, 17:17
Кількість затриманих під час акцій протесту в Білорусі у неділю – більше 500 людей.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Деталі: Станом на 17:15 у списку "Весни" вже 520 імен затриманих, список постійно доповнюється.
Переважна більшість були затримані в Мінську.
Також затримання відбувалися у Гродно, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобині, Вітебську, Бобруйську, тощо.
Що передувало: У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту на "Площі змін" та вулиці Червякова.
Українська правда