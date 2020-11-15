У Білорусі під час акцій протесту в неділю було затримано більше тисячі осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 23:00 у списку "Весни" більше тисячі імен затриманих, список постійно доповнюється.

Переважна більшість були затримані в Мінську.

Також затримання відбувалися у Гродно, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобині, Вітебську, Бобруйську, тощо.

Що передувало: У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту на "Площі змін" та вулиці Червякова.

Минулої неділі, 8 листопада, у Білорусі також за день затримали більше тисячі протестувальників.