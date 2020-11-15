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У Білорусі в неділю затримали більше 500 людей

Неділя, 15 листопада 2020, 17:17
TUT.BY

Кількість затриманих під час акцій протесту в Білорусі у неділю – більше 500 людей.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 17:15 у списку "Весни" вже 520 імен затриманих, список постійно доповнюється.

Переважна більшість були затримані в Мінську.

Також затримання відбувалися у Гродно, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобині, Вітебську, Бобруйську, тощо.

Що передувало: У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту на "Площі змін" та вулиці Червякова.

Українська правда
Теми: Білорусьакції


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