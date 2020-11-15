У Білорусі знову більше тисячі затриманих за день
Неділя, 15 листопада 2020, 22:00
У Білорусі під час акцій протесту в неділю було затримано більше тисячі осіб.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Деталі: Станом на 23:00 у списку "Весни" більше тисячі імен затриманих, список постійно доповнюється.
Переважна більшість були затримані в Мінську.
Також затримання відбувалися у Гродно, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобині, Вітебську, Бобруйську, тощо.
Що передувало: У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту на "Площі змін" та вулиці Червякова.
Минулої неділі, 8 листопада, у Білорусі також за день затримали більше тисячі протестувальників.
Українська правда