ОПОРА назвала явку на 16 годину – менше, ніж у першому турі
Неділя, 15 листопада 2020, 17:36
За інформацією громадянської мережі ОПОРА, під час повторного голосування інтегрована явка виборців у 7 містах о 16:00 склала 18,6%.
Джерело: ОПОРА
Деталі: Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%.
Що передувало: За даними ЦВК, станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів становила майже 11%.
У ЦВК констатували, що другий тур виборів міського голови у 7 містах України в неділю почалося вчасно і проходить у штатному режимі.
У неділю, 15 листопада, відбувається другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянці-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
Українська правда