ОПОРА назвала явку на 16 годину – менше, ніж у першому турі

За інформацією громадянської мережі ОПОРА, під час повторного голосування інтегрована явка виборців у 7 містах о 16:00 склала 18,6%.

Джерело: ОПОРА

Деталі: Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%.

Що передувало: За даними ЦВК, станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів становила майже 11%.

У ЦВК констатували, що другий тур виборів міського голови у 7 містах України в неділю почалося вчасно і проходить у штатному режимі.

У неділю, 15 листопада, відбувається другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянці-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.