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Збройні формування РФ обстріляли сили ООС біля Мар'їнки

Неділя, 15 листопада 2020, 18:33

У неділю з початку доби збройні формування РФ на Донбасі здійснили один обстріл позицій ООС – поблизу Мар'їнки.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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