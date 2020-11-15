Збройні формування РФ обстріляли сили ООС біля Мар'їнки
Неділя, 15 листопада 2020, 17:33
У неділю з початку доби збройні формування РФ на Донбасі здійснили один обстріл позицій ООС – поблизу Мар'їнки.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає".
Українська правда