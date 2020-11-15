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Карантин вихідного дня: за перший день закрили 1355 закладів

Неділя, 15 листопада 2020, 18:33
Карантин вихідного дня: за перший день закрили 1355 закладів

За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.

До вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучено близько 20 000 правоохоронців. Зокрема працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні: 891 закладу сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотеки та нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів, 3 закладів, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Українська правда

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Теми: карантинполіція
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