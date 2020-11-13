Локдаун вихідного дня: Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду - закон

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує: рішення уряду зокрема про нинішнє посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Джерело: Шмигаль на селекторній нараді з керівниками областей, цитує "Урядовий портал"

Деталі: Прем’єр поінформував голів обласних державних адміністрацій про те, що з 13 листопада набули чинності зміни до постанови №641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів на всій території України та запровадження карантину вихідного дня.

Шмигаль зазначив, що за рішенням уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. А також наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

Пряма мова: "У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних".

Деталі: Шмигаль наголосив, що голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував очільника уряду про перемовини з великими торговельними мережами, і всі учасники ринку запевнили представників держави, що працюватимуть згідно із законодавством. Крім того, Аваков зазначив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

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