Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Локдаун вихідного дня: Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду - закон

П'ятниця, 13 листопада 2020, 14:24

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує: рішення уряду зокрема про нинішнє посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Джерело: Шмигаль на селекторній нараді з керівниками областей, цитує "Урядовий портал"

Деталі: Прем’єр поінформував голів обласних державних адміністрацій про те, що з 13 листопада набули чинності зміни до постанови №641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів на всій території України та запровадження карантину вихідного дня.

 

Шмигаль зазначив, що за рішенням уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. А також наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

Пряма мова: "У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних".

Деталі: Шмигаль наголосив, що голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував очільника уряду про перемовини з великими торговельними мережами, і всі учасники ринку запевнили представників держави, що працюватимуть згідно із законодавством. Крім того, Аваков зазначив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" придумала схему, щоб обійти заборону на роботу. Але через день "Епіцентр" вирішив закрити свої магазини. Купувати можна буде тільки онлайн.

Теми: карантинКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Локдаун вихідного дня: Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду - закон

відеоТернопіль відмовився вводити карантин на вихідні

У неділю в семи містах повторно вибиратимуть мерів

Зеленський перебуває у "Феофанії" на таких умовах, що й інші пацієнти – головлікар

У Києві також антирекорд нових хворих на COVID-19: більше тисячі

відеоЗаснув за кермом і погубив двох людей: "Uber" в'їхав у зупинку

Усі новини...
карантин
Суд Праги скасував рішення про обов'язкове носіння масок на вулицях та у магазинах
Тернопіль відмовився вводити карантин на вихідні
Країни ЄС закликають громадян поки не планувати подорож на Різдво через пандемію
Останні новини
15:28
Київ піде на карантин вихідного дня – КМДА
15:24
У Тернополі бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоби не закриватися на вихідні
15:23
Баканов називає дискримінацією заборону СБівцям мати родичів у Росії
15:20
Прем’єр Греції обіцяє, що вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною
15:15
Комітет Гетманцева пропонує скасувати мораторій на перевірки бізнесу
14:53
Реформа СБУ: штат хочуть скоротити на майже 40%
14:51
Баканов не виключає, що на реформу СБУ впливають "ворожі спецслужби"
14:49
Суд Праги скасував рішення про обов'язкове носіння масок на вулицях та у магазинах
14:44
У НБУ здивовані збільшенням суми, яку мають переказати до бюджету-2021
14:38
Папа Римський привітав Байдена з перемогою на виборах у США
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!