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Мером Одеси лишається Труханов – екзит-пол

Неділя, 15 листопада 2020, 20:01
Facebook Труханова

У другому турі виборів мера Одеси, за даними екзит-полу КМІС, перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов із результатом 56.7%.

Джерело: екзит-пол Київського міжнародного інституту соціології станом на 20 годину

Деталі: За даними КМІС, представник ОПЗЖ Микола Скорик набирає 40.9%.

Ще 2.3% виборців викреслили обох або зіпсували бюлетень.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території міста Одеса (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини тощо). Вибірка репрезентативна для міста в цілому.

Станом на 20.00 опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65.9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

Що передувало: За даними екзит-полу КМІС станом на 17 годину, Труханов набирав 55.1%, Скорик – 42.8%.

Довідка: У неділю, 15 листопада, відбувся другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

Перший тур місцевих виборів в Україні пройшов 25 жовтня. 

Українська правда
Теми: Одесавибори


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