Мером Одеси лишається Труханов – екзит-пол
У другому турі виборів мера Одеси, за даними екзит-полу КМІС, перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов із результатом 56.7%.
Джерело: екзит-пол Київського міжнародного інституту соціології станом на 20 годину
Деталі: За даними КМІС, представник ОПЗЖ Микола Скорик набирає 40.9%.
Ще 2.3% виборців викреслили обох або зіпсували бюлетень.
Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території міста Одеса (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини тощо). Вибірка репрезентативна для міста в цілому.
Станом на 20.00 опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65.9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.
Що передувало: За даними екзит-полу КМІС станом на 17 годину, Труханов набирав 55.1%, Скорик – 42.8%.
Довідка: У неділю, 15 листопада, відбувся другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
Перший тур місцевих виборів в Україні пройшов 25 жовтня.