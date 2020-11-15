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Голову одеської міської ТВК, яку замінили в суботу, знову повернули

Неділя, 15 листопада 2020, 19:26
Голову одеської міської ТВК, яку замінили в суботу, знову повернули
Одеська ТВК, фото Чесно

ЦВК у неділю замінила голову Одеської міської територіальної виборчої комісії, призначивши на цю посаду Ніну Чернишенко замість Наталі Сиволапенко.

Джерело: громадянська мережа ОПОРА, "Думська"

Деталі: ЦВК припинила достроково повноваження Сиволапенко від місцевої організації політичної партії "Солідарність жінок України" у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії та призначила на цю посаду Чернишенко.

Лише 14 листопада ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Наталю Сиволапенко.

Крім того, 15 листопада ЦВК замінила члена ТВК Людмилу Сєрбіну (політична партія "Пропозиція") і замінила її на В'ячеслава Франчука. 

Як повідомляє одеське видання "Думська", Сиволапенко пов'язують з ОПЗЖ, а Чернишенко – з чинним мером міста Геннадієм Трухановим.

Що передувало: У неділю міську ТВК Одеси евакуювали через повідомлення про замінування.

У другому турі виборів мера Одеси, за даними екзит-полу КМІС, перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов.

Українська правда
Теми: ОдесавибориЦВК
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