Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Голову одеської міської ТВК, яку замінили в суботу, знову повернули

Неділя, 15 листопада 2020, 20:26
Одеська ТВК, фото Чесно

ЦВК у неділю замінила голову Одеської міської територіальної виборчої комісії, призначивши на цю посаду Ніну Чернишенко замість Наталі Сиволапенко.

Джерело: громадянська мережа ОПОРА, "Думська"

Деталі: ЦВК припинила достроково повноваження Сиволапенко від місцевої організації політичної партії "Солідарність жінок України" у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії та призначила на цю посаду Чернишенко.

Лише 14 листопада ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Наталю Сиволапенко.

Крім того, 15 листопада ЦВК замінила члена ТВК Людмилу Сєрбіну (політична партія "Пропозиція") і замінила її на В'ячеслава Франчука. 

Як повідомляє одеське видання "Думська", Сиволапенко пов'язують з ОПЗЖ, а Чернишенко – з чинним мером міста Геннадієм Трухановим.

Що передувало: У неділю міську ТВК Одеси евакуювали через повідомлення про замінування.

У другому турі виборів мера Одеси, за даними екзит-полу КМІС, перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов із результатом 55.1%.

Українська правда
Теми: ОдесавибориЦВК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоМером Одеси лишається Труханов – екзит-пол

відеоПоліція штурмувала ресторан на Печерську, де побили журналіста

Трамп вперше визнав перемогу Байдена – втім, потім заявив, що виграє він

фото, відеоУ Мінську жорстко розігнали акцію протесту, багато затриманих

таблицяЦВК оголосила явку виборців на 13:00

У Держдумі РФ хочуть зайнятися "деокупацією братньої України"

Усі новини...
Одеса
В Одесі "замінували" ТВК
Одеса: спостерігачі фіксують поодинокі порушення на виборах міського голови
В Одесі поки "помаранчева зона" і додаткових карантинних обмежень не встановлювали
Останні новини
20:46
Київ огортає туман
20:26
Голову одеської міської ТВК, яку замінили в суботу, знову повернули
20:01
оновленоМером Одеси лишається Труханов – екзит-пол
19:50
У Франції католики молитвою просто неба виступили проти карантину в церквах
19:33
Карантин вихідного дня: за перший день закрили 1355 закладів
19:20
відеоВибори: на Київщині викрили "карусель"
18:58
"Епіцентр" на Позняках закрили: працював у повному обсязі
18:33
Збройні формування РФ обстріляли сили ООС біля Мар'їнки
18:16
У Молдові безпрецедентна явка на закордонних дільницях, де підтримують Санду
18:05
відеоПоліція штурмувала ресторан на Печерську, де побили журналіста
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!