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Перший регулярний політ SpaceX до МКС: екіпаж вже на борту корабля Crew Dragon

Неділя, 15 листопада 2020, 23:18
Перший регулярний політ SpaceX до МКС: екіпаж вже на борту корабля Crew Dragon

Четверо астронавтів, які о 2:27 за Києвом мають полетіти на Міжнародну космічну станцію, вже піднялись на борт космічного корабля компанії Ілона Маска SpaceX — Crew Dragon.

Джерело: SpaceX. NASA

Деталі: На борту корабля перебувають астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи. 

Екіпаж першої регулярної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавт NASA Кетлін Рубінс, а також росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков.

 

Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon стартуватиме з стартового майданчику космодрому LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США. За 9 хвилин після старту, перша ступінь Falcon 9 повернеться на Землю.

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Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.

Crew-1 — перша з шести запланованих місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.

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Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. 
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: космосІлон Маск
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