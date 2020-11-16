Перший регулярний політ SpaceX до МКС: екіпаж вже на борту корабля Crew Dragon
Четверо астронавтів, які о 2:27 за Києвом мають полетіти на Міжнародну космічну станцію, вже піднялись на борт космічного корабля компанії Ілона Маска SpaceX — Crew Dragon.
Джерело: SpaceX. NASA
Деталі: На борту корабля перебувають астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи.
Екіпаж першої експлуатаційної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавти NASA Катя Рубінс, Сергій Рижиков, а також Сергій Куд-Сверчков з російського Роскосмоса.
Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon стартуватиме з стартового майданчику космодрому LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.
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Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.
Crew-1 — перша з шести запланованих місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.
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Нагадаємо:
- 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon.
- Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
- Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.