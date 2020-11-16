Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перший регулярний політ SpaceX до МКС: екіпаж вже на борту корабля Crew Dragon

Понеділок, 16 листопада 2020, 00:18

Четверо астронавтів, які о 2:27 за Києвом мають полетіти на Міжнародну космічну станцію, вже піднялись на борт космічного корабля компанії Ілона Маска SpaceX — Crew Dragon.

Джерело: SpaceX. NASA

Деталі: На борту корабля перебувають астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи. 

Екіпаж першої експлуатаційної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавти NASA Катя Рубінс, Сергій Рижиков, а також Сергій Куд-Сверчков з російського Роскосмоса.

Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon стартуватиме з стартового майданчику космодрому LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Читайте також: Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів

Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.

Crew-1 — перша з шести запланованих місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.

Читайте також: Вперше в історії приватна компанія відправила людей в космос: що це означає і що буде далі

Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. 
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Теми: космосІлон Маск


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоУ Білорусі знову більше тисячі затриманих за день

У Молдові порахували майже всі голоси, Санду лідирує

ЦВК назвала явку на виборах

оновленоМером Одеси лишається Труханов – екзит-пол

відеоПоліція штурмувала ресторан на Печерську, де побили журналіста

Трамп вперше визнав перемогу Байдена – втім, потім заявив, що виграє він

Усі новини...
космос
Україна приєдналася до програми NASA з освоєння Марса і Місяця
Перший експлуатаційний політ SpaceX Crew Dragon відбудеться 14 листопада. Ракета вже на космодромі
SpaceX повідомила час запуску GPS-супутника третього покоління
Останні новини
00:18
ВідеоПерший регулярний політ SpaceX до МКС: екіпаж вже на борту корабля Crew Dragon
23:43
В Одесі поліція розслідує ухилення членів ТВК від виконання обов'язків
23:31
Прем'єр Британії самоізолювався через контракт із хворим на COVID
23:00
оновленоУ Білорусі знову більше тисячі затриманих за день
22:54
Новини економіки: найбільша угода про вільну торгівлю та мільйони на COVID-19
22:36
У Молдові порахували майже всі голоси, Санду лідирує
22:28
На Дніпропетровщині у пожежі загинули троє маленьких дітей
21:56
ЦВК назвала явку на виборах
21:46
Другий тур: найбільше порушень – на Одещині
21:34
Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзит-поли
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!